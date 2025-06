Homem é preso ao ser flagrado com maconha e cocaína em Santarém

Um homem de 22 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas, ao ser flagrado com maconha em Santarém, oeste do Pará. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (24), na Rua das Margaridas, no bairro São Cristóvão, quando o suspeito estaria em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta.

Conforme as informações iniciais, os policiais realizavam rondas por volta das 18h e avistaram o suspeito. Na ocasião, foi realizada a abordagem e a revista pessoal. Os agentes encontraram com o suspeito três invólucros com substância semelhante à maconha e R$ 40 em espécie. Questionado, o homem teria confessado que havia mais drogas em sua casa, localizada no bairro Amparo.

Os agentes foram ao local e, ao realizar a revista no quarto do suspeito, encontraram três invólucros com substância que aparentava ser skank, seis invólucros com pasta base de cocaína, três balanças de precisão, um celular Samsung azul, duas sacolas com pinos para embalo de drogas, um cartucho de munição calibre 12 e mais de dois mil reais em dinheiro.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.