Operação São Benedito desarticula atividades de mineração ilegal no sudoeste do Pará

Uma ação integrada, que uniu o apoio de forças policiais e ambientais do Estado, foi concluída no último domingo (22) no sudoeste paraense. O objetivo foi desarticular atividades de mineração ilegal, em especial a extração não autorizada de ouro, em áreas de proteção ambiental e no leito do Rio São Manoel. A operação ocorreu no interior do Refúgio de Vida Silvestre Rios São Benedito e Azul (Revis), unidade de conservação de proteção integral da região, e resultou na apreensão e inutilização de 20 embarcações utilizadas para o garimpo.

Entre elas, estavam dez dragas escariantes, sete balsas flutuantes e três rebocadores. Um estaleiro ilegal instalado dentro da unidade de conservação, usado para a construção e manutenção de embarcações, também foi desmobilizado. A operação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) e pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) no município de Jacareacanga.

Além das embarcações, foram destruídos quatro acampamentos utilizados como base de apoio logístico para a mineração ilegal. As estruturas estavam localizadas em áreas remotas da Revis e ao longo do Rio São Manoel, que banha comunidades ribeirinhas e indígenas da região.

Durante a operação, foram lavrados 18 Termos de Apreensão, 18 Termos de Destruição e um Termo de Depósito. Uma embarcação de apoio à pesca esportiva foi autuada por operar sem autorização ambiental. Entre os itens apreendidos, estão: um equipamento de internet via satélite Starlink, um recipiente com mercúrio, bobinas de cabo galvanizado, tonéis de combustível, uma betoneira, cilindros de gás oxi-acetileno e um casco de rabeta.

Além das ações de campo, a operação também gerou avanços nas investigações: foram instaurados um inquérito policial, registrado um boletim de ocorrência e formalizados dois termos de declaração.

Raul Protazio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, destacou a integração entre órgãos estaduais como fator decisivo para o sucesso da operação. “A participação coordenada de diferentes órgãos estaduais, como a Companhia Independente de Polícia Fluvial, o Batalhão de Operações Especiais, o Grupamento Aéreo de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar, foi fundamental para o sucesso da operação. A presença de forças especializadas garantiu a segurança dos agentes e a efetividade das ações em áreas de difícil acesso e com histórico de resistência por parte dos infratores”, explicou.

"Nós seguimos atuando de forma integrada muito fortemente para combater, cada vez mais, ilícitos em todas as regiões do Estado. Desta vez, os resultados da ação nos auxiliaram a avançar em investigações e na desarticulação de práticas criminais em áreas de difícil acesso. A ação demonstra a força e presença do Estado no combate aos crimes ambientais que tem obtido bons resultados", afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

O Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Rios São Benedito e Azul está localizado nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, na região sudoeste. Trata-se de uma Unidade de Conservação que ocupa mais de 30 mil hectares, desempenhando um papel importante na preservação da biodiversidade e no combate ao desmatamento.