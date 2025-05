Dois garimpeiros morrem soterrados após deslizamento em Jacareacanga

Dois garimpeiros morreram ao serem soterrados após um deslizamento na comunidade Porto Rico, conhecida como Baixão do Edu, no município de Jacareacanga, sudoeste do Pará. O incidente ocorreu na tarde de quinta-feira (29), quando os dois homens participavam da escavação em uma área de barranco.

As vítimas foram identificadas como José Maciel de Paiva, de 51 anos, natural de Turiacu, no Maranhão, e Jefferson Roque Aniceto, de 23 anos, natural de Boa Vista, Roraima. Não há informações sobre quanto tempo os homens trabalhavam no garimpo. No entanto, populares relataram que as vítimas não conseguiram correr para escapar do deslizamento de terra e morreram soterradas ainda no local.

A Polícia Militar esteve no local e coletou as informações com as testemunhas. Um inquérito será aberto para apurar o caso. Não há detalhe sobre para onde os corpos serão levados após serem liberados pela Polícia Científica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a instituição comunicou que José Maciel de Paiva e Jefferson Roque Ancieto morreram após o desmoronamento de um barranco, onde eles trabalhavam. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.