Quatro policiais ficam feridos após capotamento de viatura na BR-230

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (31), na BR-230, nas proximidades do Km 21, no município de Marabá, sudeste do Pará. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve vítimas.

A viatura, pertencente à 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Itupiranga, seguia com quatro policiais em direção a Marabá quando o pneu traseiro do veículo estourou. Segundo informações preliminares repassadas pela polícia, a falha provocou o descontrole do veículo, que capotou várias vezes, parando à margem da rodovia.

Entre os ocupantes, um tenen​te sofreu escoriações leves na cabeça, rosto e mãos; um soldad​o também teve escoriações e um corte na cabeça; dois sargentos apresentaram fortes dores em decorrência do impacto. Todos estavam conscientes e foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Regional de Marabá.

Equipes da própria 24ª CIPM estiveram no local para prestar apoio aos militares envolvidos no acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado na delegacia de Itupiranga. Os policiais militares foram encaminhados para atendimento médico".