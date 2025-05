Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte de dentista arrastada por carro em Belém

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa pela Polícia Civil suspeita de envolvimento no latrocínio que resultou na morte da dentista Andreza Kelly Coutinho Dias, de 45 anos. A investigada foi encaminhada para a delegacia na manhã desta quinta-feira (29), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A morte da vítima ocorreu no dia 14 de setembro de 2024, na travessa Barão do Triunfo, no bairro da Pedreira, em Belém. Andreza não resistiu após ser arrastada por assaltantes que roubaram o carro dela. Outros mandados também foram deflagrados contra investigados que já estão presos em um presídio no Pará.

Segundo as informações policiais, a suspeita foi presa na casa onde mora, no bairro do Barreiro. Ela teria participação no crime como a responsável por dar destino aos itens subtraídos no dia da morte da dentista. Os outros dois investigados agiram diretamente no assalto. Ainda conforme as informações policiais, durante a investigação, os agentes chegaram até a investigada após a venda de um tablet que havia sido roubado durante a ação criminosa no bairro da Pedreira. Nas apurações, a PC identificou que a suspeita já tinha passagens na Justiça por envolvimento em roubos. Inclusive, no momento da prisão, ela fazia o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

Os outros dois homens investigados, e que também foram alvos dos mandados de prisão, já estão presos em unidades de custódia e reinserção no município de Santa Izabel do Pará, no nordeste do Estado. Eles haviam sido presos ao serem autuados por outros crimes cometidos em Belém.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o cumprimento dos três mandados de prisão preventiva contra investigados por um latrocínio ocorrido em Setembro de 2024. "Dois homens e uma mulher foram apresentados na Seccional da Pedreira e estão à disposição da Justiça", comunicou.