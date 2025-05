Homem é preso por danificar carro estacionado em frente a academia em Belém

Um homem, de identidade não revelada, foi preso por vandalizar um carro na manhã de quinta-feira (29/5), em Belém. A proprietária do automóvel que denunciou o caso à Polícia Civil do Pará. Segundo as autoridades, ela tinha estacionado o carro em frente a uma academia e, quando voltou para buscá-lo, percebeu que a porta e o paralama do veículo estavam arranhados.

Por meio de imagens do circuito de segurança da academia, ela reconheceu o autor do dano, identificado como um morador residente próximo ao estabelecimento.

Após constatar a veracidade das informações, uma equipe policial compareceu ao endereço do suspeito, que recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Pena

O Código Penal Brasileiro (CPB) estabelece que o crime de dano, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, tem punição de um a seis meses, ou multa. A pena pode passar de seis meses a três anos, e multa, se a conduta for contra patrimônio público, tiver violência à pessoa ou grave ameaça ou emprego de substância inflamável ou explosiva.