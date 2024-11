Tropas são mobilizadas para atuarem em desintrusão na Terra Indígena Munduruku, no sudoeste do Pará

As tropas que irão atuar na desintrusão na Terra Indígena Munduruku, localizada nos municípios de Jacareacanga e Itaituba, no sudoeste do Pará, estão sendo mobilizadas pelo Governo Federal. Na tarde de quinta-feira (7/11), as equipes que irão atuar na ação de retirada dos não indígenas participarão da reunião geral no Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, em Itaituba.

No local serão repassadas mais informações sobre como ocorrerá o processo de desintrusão na Terra Indígena. Até o momento, ainda não há detalhes informando sobre o início da retirada dos não indigenas do local.