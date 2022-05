Acusado de vandalizar quadro de Mona Lisa é internado em ala psiquiátrica da polícia

O homem que tentou danificar o quadro “Mona Lisa”, obra de Leonardo Da Vinci, foi preso pela polícia e encaminhado para a ala psiquiátrica da instituição. Ele está sendo investigado após atirar uma torta contra a pintura. As imagens do ataque foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram na web.

No dia do ataque, o homem, que estava em uma cadeira de rodas e usava peruca, arremessou o alimento e sujou o quadro de creme. No entanto, a pintura estava protegida atrás de uma camada de vidro, que é usada para a conservar e evitar este tipo de situação.

Após ser apreendido, a polícia constatou que o homem é ativista ambiental e tudo seria parte de um protesto. Os seguranças do Museu do Louvre, estabelecimento onde está a pintura, retiraram o homem do local e o encaminharam para as autoridades. O homem fará exames para constatar algum tipo de alteração ou doença psicológica.

De acordo com especialistas, a obra de Da Vinci saiu intacta do ataque. O Louvre ainda não se manifestou sobre a situação.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)