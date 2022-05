Quadro da Mona Lisa é alvo de vandalismo

O quadro de Monalisa (ou La Gioconda), uma das obras de arte mais famosas do mundo, sofreu um ataque de vandalismo neste domingo, 29, no Museu do Louvre, em Paris.

Uma pessoa que estava visitando o museu atirou um pedaço de torta no quadro. A pessoa estava em uma cadeira de rodas e usava uma peruca. No momento do ataque, a sala onde fica uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci estava lotada de visitantes.

Os seguranças conseguiram conter o ataque e expulsaram a pessoa do local. O quadro foi limpo logo em seguida. A identidade da pessoa que cometeu o ato de vandalismo e as motivações ainda são desconhecidas.

A pintura não sofreu danos, pois está protegida por uma placa de cristal.