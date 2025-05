Colisão entre ônibus, carro e moto deixa uma pessoa ferida na Senador Lemos, em Belém

Uma colisão envolvendo um ônibus, um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na Avenida Senador Lemos, próximo a Pedro Álvares Cabral e ao elevado Daniel Berg, no bairro do Souza, em Belém. O acidente foi registrado na tarde deste sábado (31), quando o ônibus da linha Guajará Ver-o-Peso trafegava pela via transportando alguns passageiros. O condutor da moto ficou ferido e precisou de atendimento médico.

O acidente ocorreu por volta de 15h. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias da colisão entre os três veículos. No entanto, vídeos gravados por testemunhas circulam nas redes sociais e mostram os passageiros no ônibus saindo do coletivo. Em uma das gravações, uma pessoa relata que o ônibus teria ficado desgovernado e atingido o carro e a moto. Na ocasião, o veículo de grande porte somente teria parado ao colidir com um poste de energia elétrica. Todos os relatos serão apurados pelas autoridades de trânsito.

Conforme as imagens, o carro de passeio aparece com parte da traseira amassada. Além disso, o condutor da moto teve que ser ajudado por pessoas que passavam pela área. O motociclista ficou deitado na calçada enquanto aguardava uma ambulância para socorrê-lo. A vítima está lúcida e fala com as pessoas ao redor, não apresentando ferimentos graves.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Segbel, Samu e Setransbel, e aguarda o retorno.