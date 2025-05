Homem é retirado de barbearia por trio e aparece morto horas depois em estrada de Ananindeua

Um homem identificado como Josué Barros dos Santos, de 38 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (28), na estrada da Copem, no bairro do Icuí-Laranjeira, em Ananindeua. O corpo da vítima não apresentava marcas de perfuração por arma de fogo ou arma branca, mas estava com vários hematomas, especialmente na região da cabeça.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, Josué era proprietário de uma barbearia localizada na Cidade Nova VI. Por volta das 16h, três homens desconhecidos teriam chegado ao estabelecimento e abordado Josué sob o pretexto de estarem interessados em um terreno que ele teria para vender. O barbeiro teria informado que não poderia acompanhá-los naquele momento por estar ocupado, mas, segundo relatos repassados por testemunhas à polícia, foi forçado a sair do local com o trio, deixando para trás o celular e seus documentos pessoais.

O corpo de Josué foi encontrado por volta das 20h, horas após o desaparecimento, em um trecho isolado da estrada da Copem. Testemunhas informaram à polícia que um veículo, de modelo e placa ainda não identificados, parou rapidamente no local e abandonou o corpo antes de fugir e​m alta velocidade.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia no local e no cadáver. De acordo com os peritos, os hematomas indicam possível espancamento, com maior concentração de lesões na cabeça, o que levanta a suspeita de que Josué tenha sido morto a pauladas. No entanto, a confirmação da causa da morte depende dos exames que serão realizados no Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi removido.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar os três homens apontados como suspeitos e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.