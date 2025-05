Homem é preso suspeito de vender centenas de munições clandestinas em Baião

O dono de um estabelecimento comercial foi preso suspeito de comercialização clandestina de munições na cidade de Baião, no nordeste do Pará. A ação da Polícia Civil ocorreu na manhã de quinta-feira (29), com o objetivo de combater a venda ilegal de armas de fogo e munições. No imóvel alvo da ação, foi encontrado um arsenal bélico.

Segundo a PC, as apurações apontaram que havia uma suposta facilidade de aquisição de armas de fogo e munições de forma clandestina, através de comerciantes da cidade. Assim, teve início um levantamento para identificar os possíveis locais e comércios com venda de munições. A intenção era coibir que qualquer cidadão ou mesmo criminosos adquirissem armas, munições e outros apetrechos militares de forma ilegal. A suspeita ainda seria de que possíveis ataques a policiais poderiam estar sendo organizados.

Após intensas diligências investigativas e campanas, foi possível identificar um ponto de venda, na parte central da cidade no município de Baião, onde foi encontrada uma grande quantidade de munições. O dono do estabelecimento foi abordado e revelou onde estavam as munições, recebendo voz de prisão em flagrante.

Entre os itens apreendidos, estavam: 281 unidades de cartucho calibre 20 intacto; 928 unidades de munições calibre 22 lr; 507 unidades de munição calibre 22; 232 unidades munição calibre 38 spl; 11 munições calibre 32; 100 espoletas para cartucho; 184 embalagens de pólvora de caça cascavel; um tubo de pólvora especial para cartucho; 225 unidades cartucho dourado calibre 36 carregado; 227 unidades cartucho calibre 28 carregado; 475 unidades cartucho calibre 36 carregado; 54 unidades cartucho calibre 12 carregado; 228 unidades cartucho calibre 32 carregado; 49 unidades cartucho calibre 16 carregado; 180 unidades cartucho descarregado calibre 32; 175 unidades cartucho descarregado calibre 28; 273 unidades cartucho descarregado calibre 20; 363 unidades cartucho descarregado calibre 36; 62 unidades cartucho calibre 24 descarregado; 86 unidades cartucho 9 milímetros descarregado; e 83 latas de espoletas, cada uma contendo 100 unidade espoletas.