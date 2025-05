Polícia Civil prende homem por tentativa de feminicídio em Belém

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta sexta-feira (30), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tentativa de feminicídio em Belém. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem) e da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da capital, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

O crime ocorreu no dia 19 de agosto de 2024, na residência do casal, localizada no bairro do Mangueirão. De acordo com as investigações, após uma discussão, o suspeito teria agredido fisicamente a companheira utilizando um pedaço de madeira e, em seguida, desferido golpes de faca, provocando diversos ferimentos na vítima.

Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu escapar do agressor e foi socorrida por vizinhos. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por vários dias.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. Com a ordem judicial expedida, os agentes localizaram e efetuaram a prisão do investigado, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil do Pará reforçou ​o compromisso com o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. “Reitera o compromisso com a repressão qualificada à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como com a responsabilização rigorosa dos autores de crimes de gênero, nos termos da legislação vigente e com absoluto respeito aos direitos fundamentais”, disse a PC.