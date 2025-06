Homem é morto com 6 tiros em bar na avenida Magalhães Barata

A Polícia levantou informações sobre o assassinato de um homem no município de Barcarena, na Grande Belém, no último sábado (31). A vítima foi identificada como João Dias. Ele foi morto quando estava em um bar, perto de um posto de combustíveis, na avenida Magalhães Barata.

Dinâmica do crime

As primeiras informações acerca do crime indicam que João foi surpreendido com a chegada de dois homens em uma moto ao local. Os homens aproximaram-se dele e passaram a fazer disparos contra João. Teriam sido efetuados seis disparos contra a vítima. Em seguida, os assassinos fugiram da área.

Vítima do crime foi identificada como João Dias (Foto: Redes Sociais)

Reação das testemunhas e isolamento do local

O fato deixou estarrecidas outras pessoas nas imediações de onde o homicídio foi praticado. Logo, muita gente compareceu ao local da ocorrência para verificar o que tinha ocorrido, o que motivou o isolamento da área por parte de policiais militares, para que profissionais da Polícia Civil e da Polícia Científica fizessem o trabalho de local de crime.

