PC cumpre mandados em investigação sobre morte de empresário em Castanhal

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Castanhal em investigação sobre a morte do empresário Antônio da Cruz Souza Júnior, assassinado a tiros em janeiro deste ano. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (30), em endereços de quatro pessoas investigadas por possível envolvimento no crime. Aparelhos celulares e computadores dos alvos foram apreendidos.

A ação foi realizada por meio das equipes das Delegacias de Homicídios e 12ª Seccional Urbana de Castanhal, com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, para apurar as circunstâncias do crime de homicídio qualificado. Durante as investigações, foram coletados exames técnicos e elementos informativos que indicam o possível envolvimento dos suspeitos no crime.

O crime

Um empresário do ramo de imóveis, Antônio da Cruz de Souza Júnior, foi morto a tiros na noite de 8 de janeiro, no bairro Estrela, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a polícia, o empresário estava em frente à própria casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram.

A vítima chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 9 de janeiro. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a movimentação da equipe de socorristas e de curiosos no momento em que o empresário recebia atendimento médico.