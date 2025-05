Suspeito de matar radialista ‘Luizinho Costa’ é preso pela PC em Barcarena

O principal suspeito de matar a tiros o radialista Luís Augusto Carneiro da Costa, mais conhecido como ‘Luizinho Costa’, em Abaetetuba, foi preso pela Polícia Civil no município de Barcarena. A ação foi realizada na madrugada desta sexta-feira (30), em Vila dos Cabanos, durante a ‘Operação Antena da Lei’, que cumpriu um mandado de prisão. ‘Luizinho’ foi assassinado na terça-feira (27), quando apresentava um programa ao vivo e um homem encapuzado invadiu o local e efetuou disparos de arma de fogo.

A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios, da Superintendência, da Delegacia de Abaetetuba, peritos da Polícia Científica e agentes de inteligência do NAI (Núcleo de Apoio à Investigação). Segundo as informações policiais, o crime teria sido motivado por um desentendimento entre o suspeito e a vítima, relacionado à organização de eventos na região. As autoridades policiais chegaram até o suspeito após análise em câmeras de segurança. O preso foi autuado em flagrante, quando saía de um supermercado, pelo crime de homicídio qualificado. Ao ser interrogado na Delegacia, o investigado teria confessado o crime.