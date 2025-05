Radialista é executado a tiros dentro de rádio em Abaetetuba

O radialista Luizinho Costa foi assassinado a tiros dentro da rádio onde trabalhava, na manhã desta terça-feira (27/5), em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O crime aconteceu na rua Lauro Sodré, próxima à avenida 15 de Agosto, no bairro Centro. Segundo as autoridades, dois homens, ainda não identificados, invadiram o local e executaram a vítima com disparos de arma de fogo na cabeça.

Luizinho morreu na hora. As polícias Civil e Militar estão no local apurando as circunstâncias e motivações do crime. Até agora, nenhum dos dois suspeitos foi preso.