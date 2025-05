Homem é morto durante ação policial no bairro da Terra Firme, em Belém

Deryckson Ferreira Barbosa, de idade não revelada, morreu em uma ação policial na noite de terça-feira (27/5), no bairro da Terra Firme, em Belém. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 37º Batalhão estava em rondas na rua 6 de Setembro, entre a avenida Perimetral e a passagem Angelim, quando avistou o suspeito em atitude suspeita enquanto andava pela via.

Conforme as autoridades, os militares deram ordem de parada a Deryckson, mas ele não obedeceu e fugiu por um beco e sacou um objeto da cintura. A PM realizou o acompanhamento até uma casa onde o suspeito tinha entrado.

Ainda de acordo com a PM, assim que os policiais encontraram o suspeito, viram que ele estava armado. E, para preservar a vida dos agentes, o balearam. O suspeito chegou a ser socorrido até o Pronto Socorro Municipal (PSM) do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Deryckson, os PMs apreenderam uma arma de fogo caseira que continha quatro munições. Segundo as autoridades, o suspeito tinha passagens pela polícia e estava em prisão domiciliar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.