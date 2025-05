Policial militar é baleado durante troca de tiros em Marituba; um suspeito morreu

Um policial militar foi baleado na tarde desta terça-feira (20), durante uma troca de tiros com criminosos no bairro União, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O caso mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar, que seguem em diligência para localizar suspeitos foragidos.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, o confronto ocorreu em circunstâncias ainda não esclarecidas. O militar, que estava à paisana, foi atingido na perna e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

VEJA MAIS

Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. A identidade do homem ainda não foi divulgada oficialmente, assim como a do policial ferido. Segundo a Polícia Militar, pelo menos três outros suspeitos envolvidos na ação conseguiram fugir e estão sendo procurados.

A reportagem do Grupo Liberal acompanha o caso em busca de mais detalhes para atualizar este texto.