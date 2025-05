Bombeiros fazem buscas por criança desaparecida após cair em canal em Ananindeua

Uma criança está desaparecida após cair em um canal nos fundos da casa onde mora, no conjunto Guajará 2, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O caso ocorreu durante a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta terça-feira (20). As circunstâncias exatas da queda ainda são desconhecidas.

As buscas estão sendo realizadas por equipes do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Os trabalhos foram iniciados por volta das 17h30, mas, devido à baixa visibilidade e à presença de animais peçonhentos, precisaram ser interrompidos com a chegada da noite. Os bombeiros informaram que as buscas serão retomadas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com relatos de vizinhos, a criança foi vista sendo arrastada pela correnteza do canal, mas submergiu pouco depois e não foi mais localizada. Segundo os bombeiros, o canal é bastante extenso e as equipes estão concentrando os esforços em pontos estratégicos, considerados mais propensos a localizar a vítima, com base na experiência dos mergulhadores.