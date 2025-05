‘V2’ morre ao trocar tiros com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Baião

Um homem conhecido pelo apelido de “V2” morreu na tarde desta terça-feira (20), no município de Baião, no nordeste do Pará, durante uma intervenção policial que teria ocorrido no momento do cumprimento de um mandado de prisão. A ocorrência envolveu equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil e está sendo tratada como uma ação com resultado morte.

De acordo com o relatório preliminar da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 15h30, na rua Rui Barbosa, no centro da cidade. As guarnições da PM foram acionadas para dar apoio à Polícia Civil na operação. Segundo os policiais, ao chegarem ao endereço indicado, o suspeito teria reagido à abordagem com disparos de arma de fogo, sendo a ação revidada pelos militares.

O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital municipal de Baião, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela equipe médica de plantão.

A Polícia Civil investiga o caso. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades policiais. A polícia também não informou o que foi apreendido em posse do