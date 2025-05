Câmera registra momento em que personal trainer e policial militar são mortos a tiros em Belém

Uma câmera de segurança registrou o momento que o personal trainer Alberto Wilson dos Santos Quintela, conhecido como “Beto”, foi morto a tiros em frente a academia em que ele trabalhava. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (19/5), no cruzamento da avenida Senador Lemos com a passagem Vila Nova, em frente ao estabelecimento, que fica no bairro da Sacramenta, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime, Rodrigo Alves Ferreira, que era policial militar, foi alvejado e morto logo depois, por um terceiro envolvido que testemunhou a violência e fugiu após os disparos. As motivações do crime não foram esclarecidas até agora.

Pela filmagem é possível ver o momento que a vítima, que veste uma calça escura e camisa azul e verde, entra no carro. Logo em seguida, Rodrigo chega em uma moto vermelha e desce do veículo. O militar vai até a porta do automóvel onde estava o educador físico.

VEJA MAIS

Após uma breve discussão, o PM atira contra Alberto. De repente, um homem de camisa amarela, de nome não divulgado, atravessa a rua e vai até Rodrigo e atira contra ele. Algumas pessoas na porta da academia se assustam com os disparos e fogem. O terceiro envolvido deixa o local caminhando tranquilamente.

Até o começo da manhã desta terça-feira (20/5), as autoridades não haviam confirmado o nome do homem que alvejou o policial militar. Segundo a PC, o caso é investigado como homicídio doloso e que perícias foram solicitadas para esclarecer as dinâmicas do fato.

Em nota, a PM informou à Redação Integrada de O Liberal que acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo. "Ao chegar ao local se deparou com um duplo homicídio onde uma das vítimas é um agente da Polícia Militar. O caso foi apresentado na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos investigativos cabíveis", diz a nota da corporação.

Suposta tentativa de assalto

Inicialmente, versões que circularam nas redes sociais indicavam uma suposta tentativa de assalto, na qual dois homens teriam abordado o personal e uma terceira pessoa, supostamente um policial à paisana, teria reagido, gerando uma troca de tiros. A tese, no entanto, perdeu força diante da análise das imagens e de informações repassadas por fontes policiais.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas constataram a morte do personal e do policial ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia na cena do crime e fez a remoção dos corpos. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar a dinâmica do caso, identificar oficialmente os envolvidos e apurar a motivação dos homicídios.

Academia decreta luto

A academia Four Fit, onde Alberto trabalhava, decretou luto nesta terça-feira (20/5) pela morte dele. Na nota de pesar publicada no Instagram, a academia disse que se une à família, amigos e alunos e toda a comunidade que teve o privilégio de conviver com ele. “Como forma de respeito e para que todos possam prestar suas últimas homenagens, a academia permanecerá fechada durante todo o dia”, disse o estabelecimento na publicação. “O legado do professor Beto continuará vivo entre nós, em casa treino, cada conquista e na inspiração que ele sempre representou”, concluiu.

Amigos e alunos também lamentaram a morte de Alberto nos comentários do post. “Sem acreditar ainda. Apesar do pouco tempo de convivência, aprendemos amar e respeitá-lo como profissional e como pessoa. O sonho de ser pai, tantos planos, estava no auge da carreira”, comentou uma internauta. “Meus sentimentos aos familiares e amigos que Deus conforte o coração de cada um. Até quando o ser humano vai se achar no direito de tirar a vida do outro”, pontuou outra.