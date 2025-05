Passageira de ônibus é presa por transportar 8 tabletes de drogas em Santarém

Francinilda Lima dos Santos foi presa pela Polícia Militar por suspeita de tráfico de drogas no bairro Jaderlândia, em Santarém, oeste do Pará, na segunda-feira (19/5). Ela era uma das passageiras de um ônibus que seguia pela PA-370 com destino ao município de Altamira, sudoeste do estado. E a PM parou o transporte e encontrou oito tabletes de entorpecentes de uma mochila que pertencia a ela.

VEJA MAIS

Segundo o portal O Impacto, militares fizeram uma barreira policial na rodovia após receberem informações do Núcleo Regional de Investigação (NRI) da PM e do Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na abordagem, os agentes encontraram as drogas.

Ainda conforme O Impacto, Francinilda negou o transporte das drogas, mas câmeras internas do ônibus confirmaram o flagrante. Ela foi conduzida até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que o caso é investigado como tráfico de drogas. "A suspeita foi apresentada na Seccional de Santarém para realização dos procedimentos cabíveis e ficará à disposição da justiça. Os entorpecentes foram apreendidos", informou a instituição.