Polícia apreende cerca de 130 quilos de drogas vindas de Manaus com destino a Belém

Uma operação de fiscalização da Base Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resultou na apreensão de aproximadamente 130 quilos de maconha do tipo skank neste sábado (17/5), no Rio Amazonas. A droga estava escondida dentro de uma carreta de mudanças transportada em uma embarcação que saiu de Manaus (AM) com destino a Belém (PA).

A apreensão ocorreu no Porto de Jeretepaua, no município de Óbidos, onde a embarcação está retida desde a última sexta-feira (16). A operação foi deflagrada após suspeitas de transporte ilegal de cargas, levando os agentes a realizar inspeções minuciosas nos veículos embarcados no empurrador “Rei Davi”, que transportava duas balsas: “Luana I” e “Lady Linda”.

Durante a continuação das buscas neste sábado, o cão farejador Izú, da Polícia Militar, sinalizou a presença de entorpecentes em uma das carretas a bordo. A carreta, que supostamente levaria uma mudança para o estado do Ceará, carregava móveis e objetos pessoais. No entanto, entre os itens foram localizadas caixas metálicas lacradas com rebites e preenchidas com espuma expansiva. Dentro delas, estavam 119 tabletes de skank, totalizando cerca de 130 quilos da substância.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, o trabalho da Base Candiru tem sido estratégico no enfrentamento ao narcotráfico na região. “Em dois dias, as fiscalizações da Base Candiru já resultaram na apreensão de mais de 140 kg de drogas, sendo 10,760 kg ontem e mais 130 kg hoje. Isso demonstra que o Estado está presente com efetivo policial e reforçando as ações em rotas estratégicas. É importante ressaltar que, diante desse reforço, os grupos criminosos buscam novas formas de disfarçar os entorpecentes — como no caso desta carreta, que de fato carregava objetos de mudança”, afirmou o secretário.

O motorista da carreta foi ouvido pela Polícia Civil e afirmou que foi contratado apenas para realizar o transporte, alegando desconhecer o conteúdo das caixas metálicas. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia na própria base, e a embarcação permanece detida em Óbidos para continuidade das vistorias nos demais veículos embarcados.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela remessa da droga e eventuais envolvidos no esquema de transporte. A Base Candiru, instalada em ponto estratégico do Rio Amazonas, tem sido uma das principais frentes de combate ao tráfico de drogas e outros crimes na calha norte do Pará.