Corpo de homem é encontrado dentro de canal em Belém

O corpo de um homem identificado como Luiz Otávio Machado da Silva, de 38 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (20/5), em um canal que passa pela travessa Padre Eutíquio, esquina com a Tv. Quintino Bocaiúva, no bairro da Cremação, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima estava desaparecida desde a tarde de domingo (18).

A vítima foi localizada por moradores, por volta de 11h. Ele estava boiando embaixo de uma ponte que separa as duas travessas. As testemunhas acionaram uma viatura da Polícia Militar, que isolou a área e informou o caso para o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica.

Vários curiosos acompanharam a remoção do corpo de dentro do canal. Segundo eles, a vítima era moradora da área e seria conhecida pelo apelido de ‘Lá’. Desde o domingo, quando não foi mais visto, Luiz Otávio passou a ser procurado pelos familiares e amigos. Imagens dele já estavam circulando nas redes sociais devido às buscas realizadas. Membros da família da vítima estiveram no local e foram encaminhadas para a delegacia, após realizarem o reconhecimento do homem.

Não há mais detalhes sobre as circunstâncias da morte da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como um possível afogamento acidental. “A Polícia Civil informa que a morte de Luiz Otávio Machado da Silva, 38 anos, é investigada pela Seccional da Cremação. Perícias foram solicitadas”, comunicou.