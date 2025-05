Vigia de feira é preso por suspeita de tentar matar homem a facadas em Santarém

Márcio Lopes Diniz foi preso na noite de segunda-feira (19/5), por ter tentado matar Francisco Levi Santos da Silva a facadas. O crime ocorreu na Feira da Rodagem, onde o suspeito trabalhava como vigia, que fica na Magalhães Barata com a Avenida Irurá, bairro Caranazal, em Santarém, região oeste do Pará.

De acordo com o portal O Impacto, militares do 35º Batalhão (35º BPM) foram acionados via Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 20h15 para verificar um esfaqueamento. Ao chegarem no local encontraram a vítima no chão com perfurações de arma branca pelo corpo.

A PM conseguiu localizar a arma do crime e conversou com moradores, que relataram que o suspeito do crime seria o vigia da feira, ainda conforme O Impacto. Com isso, os policiais conseguiram encontrar o endereço de Márcio. Os agentes se deslocaram até a rua Mangabeira, no bairro Diamantino, momento que visualizaram Márcio em frente a uma residência. Ao ser questionado, confirmou ter desferido os golpes de faca na vítima.

O homem foi conduzido até a 16° Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Já Francisco Levi, foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal de Santarém. Até o começo da manhã desta terça-feira (20/5), o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado.

A motivação do crime é desconhecida. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que o caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso. "O suspeito foi apresentado na Seccional de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis e responderá pelo crime à Justiça", comunicou.