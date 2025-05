Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Altamira

Um homem foi morto a tiros no início da madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Buriti, em Altamira, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Natan Carlos de Oliveira Timbó, foi atingida enquanto pilotava uma motocicleta pela avenida dos Ypês, por volta de 0h30.

Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por um homem que também estava em uma motocicleta. O suspeito vestia uma camisa cinza e uma bermuda preta e, após o crime, fugiu em direção ao Balneário Bananal, nas proximidades do bairro.

Ainda durante a madrugada, policiais militares apresentaram na delegacia um homem suspeito de envolvimento em crimes de homicídio. Pedro Henrique S. Santana foi flagrado em posse de um revólver calibre 32 com cinco munições intactas, uma espingarda calibre 5.5 modificada para calibre 32, uma espingarda da marca Rossi com um cartucho calibre 20 intacto, a​lém de aproximadamente 32 gramas de entorpecentes.

Até o momento, não foi confirmado se o suspeito tem ligação direta com o assassinato de Natan.

As investigações estão sendo conduzidas por equipes da Divisão de Homicídios e da 22ª Seccional Urbana de Altamira, que buscam esclarecer a motivação do crime e identificar a autoria. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O trabalho dos peritos vai ajudar a Polícia Civil na identificação do autor do crime, bem como na dinâmica do ocorrido.