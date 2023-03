Como identificar traços de psicopatia em adolescente? Engenheiro emocional explica como tratar

Um adolescente de 13 anos, responsável por matar uma professora e ferir outras cinco pessoas em um ataque dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na Vila Sônia, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), chamou a atenção pelo método que foi cometido. O celular do garoto passou por perícia e foram encontradas publicações em um perfil dele fechado no Twitter que fazem menção ao ataque. Logo após prestar depoimento, o garoto foi mencionado pela polícia por ter um comportamento frio.

A partir dessas informações, os internautas comentaram que o garoto poderia ter traços psicopatas. Entretanto, jovens menores de 18 anos que possuem condutas antissociais são classificadas como portadoras de Transtorno de Conduta.

A psicopatia é considerada um dos distúrbios mentais mais difíceis de diagnosticar. Isso porque, a pessoa consegue passar a imagem de alguém normal, apesar da falta de empatia e consciência. Assim como a psicopatia, o Transtorno de Conduta tem deformações na amígdala do cérebro, que tem a função de reconhecer as reações emocionais.

Esta condição impede a pessoa de desenvolver o superego e, por conseguinte, não consegue compreender valores sociais e muito menos respeitar as emoções dos outros. Neste cenário, a inteligência emocional pode se apresentar como uma importante ferramenta, inclusive, para quem convive com o indivíduo que sofre desse transtorno, como explica o engenheiro emocional, Lennon Santos.

"A inteligência emocional é a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as emoções de si mesmo e do outro. A rotina cotidiana - cada vez mais acelerada - pode dificultar atos simples como o de perguntar como foi seu dia ou se está tudo bem. A inteligência emocional permite que você esteja bem consigo mesmo e forte emocionalmente para ouvir ativamente a pessoa que está ao lado. É fundamental entender que não dá para ajudar alguém se você também não está bem. Tudo é um exercício e é gradativo", pontuou o treinador.

Outra habilidade importante que a inteligência emocional permite é a possibilidade de gerenciar as emoções negativas, tanto em si próprio como no outro. Quando o indivíduo é um adolescente, precisa saber lidar com situações de conflito. Porém, tudo se torna ainda mais fundamental quando tal adolescente apresenta Transtorno de Conduta.

"Gerenciar emoções permite gerenciar situações. A pessoa que exercita a inteligência emocional consegue se manter no controle da ocasião em que está inserida. Ao lidar com um adolescente, manter-se no comando emocional do ambiente é a base para o início de um tratamento adequado", explicou.

Um estudo do psicólogo da Florida International University, nos EUA, Samuel Hawes, analisou traços de psicopatia e transtornos de conduta em mais de mil indivíduos desde a infância até a idade adulta. Foi comprovado que mais da metade das pessoas que tinham altos níveis desses comportamentos os zerou a partir da adolescência. Nestes, o diálogo e o tratamento emocional foram preponderantes para a evolução psíquica.

Veja sete características de uma pessoa com Transtorno de Conduta ou psicopatia:

1- Ego inflado

2- Mentiroso compulsivo

3- Impulsividade

4- Comportamento Antissocial

5- Ausência de culpa

6- Irresponsabilidade

7- Má conduta na infância

Diferença entre psicopatia e sociopatia

Psicopatas e sociopatas sofrem de Transtorno de Personalidade Antissocial (TPAS) e a principal diferença entre os dois está no modo como eles desenvolveram a doença.

A psicopatia é considerada uma condição inata do indivíduo, ou seja, a pessoa já nasce psicopata. Por outro lado, a sociopatia é desenvolvida durante a vida, por meio da educação, relações sociais ou traumas.

- Psicopata:

Não possui remorso;

Não tem empatia pelos outros;

Tendem a ser dissimulados, fingindo interesse pelas outras pessoas com objetivo de as manipular;

Frios, calculista e calmos;

Tendem a planejar de forma meticulosa suas ações em crimes;

A origem está ligada a fatores genéticos ou hereditários.

- Sociopata: