Macabro: psicopata arrancou pele do rosto de vítima e escondeu crânio

Os investigadores que trabalham no caso de um assassinato onde o acusado matou, multilou, carbonizou e ainda bebeu o sangue de um homem, continuam se surpreendendo com o crime macabro. A perícia analisou os restos mortais encontrados na cena do crime e confirmaram que pertenciam a vítima, do sexo mascuino. As informações são do Metrópoles.

Partes de material biológico recolhido levaram os investigadores a suspeitar que o criminoso André Soares Ferreira, de 39 anos, tentou serrar parte do crânio da vítima e retirar a pele do rosto para dificultar a identificação do corpo. No entanto, a perícia está sendo feita e irá confirmar se os fragmentos de ossos recolhidos são do catador de material reciclável Carlos Pires de Lima, assassinado no início do mês de outubro no Distrito Federal.

Articulado e conhecedor de termos jurídicos, o autor do crime chegou a desafiar os policiais enquanto prestava depoimento na delegacia. André afirmou que teria proteção espiritual para escapar e não responder criminalmente pelo homicídio com ritual maligno. “Vamos ver quem tem mais proteção”, disse o assassino.