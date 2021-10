Veja imagens do local onde aconteceu ‘ritual’ em que homem matou vítima e bebeu sangue

Um assassinato realizado durante um ritual chocou os moradores do Distrito Federal, na última segunda-feira (4). O que impressionou a todos não foi apenas o crime, mas os objetos e a “decoração” do local, que assustou até os agentes. As informações são do Metrópoles.

A casa onde o acusado morava foi comparada a uma cena de filme de terror. Em uma das paredes pichadas com frases estranhas, vários CDs foram colocados de forma que mostravam o número 19, ao lado de uma sigla: “SMP 19”. Outro número mais conhecido, o 666, estava escrito na cor vermelha em uma das paredes.

(Reprodução: Divulgação)

Junto aos CDs, havia um cartaz da série de terror espanhola “Conte-me uma história”, que ficou famosa por recontar contos clássicos, como “A Branca de Neve”. Ela foi regravada nos Estados Unidos, em 2018, com o nome de “Tell Me a Story”. Além disso, em outra parede, um suposto demônio foi desenhado.