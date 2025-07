ANTT abre 50 vagas de nível médio com salário de R$ 8 mil; veja como se inscrever

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) abriu 50 vagas de nível médio para o cargo de técnico em regulação de serviços de transportes terrestres, com salário inicial de R$ 8.053,32. As oportunidades fazem parte da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), iniciativa do governo federal para modernizar o acesso ao serviço público.

As inscrições já estão abertas e seguem até 20 de julho, exclusivamente no site da Fundação Getulio Vargas, organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 70, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nos critérios do edital.

VEJA MAIS

Provas e cronograma

As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de outubro e, em etapa posterior, a prova discursiva será realizada no dia 7 de dezembro. As avaliações acontecerão simultaneamente em 228 cidades de todos os estados e do Distrito Federal.

Além disso, haverá etapas específicas como envio de títulos (de 13 a 19 de novembro) e verificação de cotas (de 8 a 17 de dezembro).

Distribuição das vagas

As vagas da ANTT estão incluídas no Bloco Temático 9 (Regulação) e foram distribuídas regionalmente:

Centro-Oeste: 23 vagas

23 vagas Sudeste: 13 vagas

13 vagas Sul: 8 vagas

8 vagas Norte e Nordeste: 6 vagas

O conteúdo programático inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Noções de Direito, Realidade Brasileira, Regulação e Agências Reguladoras. A carga horária do cargo é de 40 horas semanais.

Outros órgãos participantes

Ao todo, o Concurso Nacional Unificado oferece 3.652 vagas em 32 órgãos públicos, com remunerações que variam entre R$ 4.559,66 e R$ 16.413,35, distribuídas em nove blocos temáticos.

É possível concorrer a mais de uma vaga dentro do mesmo bloco, indicando a ordem de preferência no momento da inscrição.

📌 Cronograma resumido:

Inscrições: até 20 de julho

Isenção da taxa: até 8 de julho

Pagamento da taxa: até 21 de julho

Prova objetiva: 5 de outubro

Envio de títulos: 13 a 19 de novembro

Prova discursiva: 7 de dezembro

Resultado preliminar: 30 de janeiro de 2026