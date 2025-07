Em Belém, prefeitura convoca servidores aprovados em concurso público

A prefeitura de Belém convocou 40 servidores aprovados em concurso público municipal, do ano de 2020, para exercerem atividades como servidores, com a posse marcada para o dia 24 de julho. O prefeito Igor Normando assinou o decreto de nomeação, publicado no Diário Oficial do Município no último dia 2 de julho.

Os servidores esperaram por quatro anos para serem chamados. O prefeito Igor Normando destacou que a gestão dele está comprometida em ‘organizar a máquina pública’, disse. "A gente fez reformas, a gente está fazendo economia e, principalmente, ajustando as contas, e isso nos possibilitou assinar a convocação dos aprovados no concurso da Semad”.

"Tudo isso, para possibilitar com que grande parte desses novos servidores possam integrar agora o time da Prefeitura. É um direito deles e nós estamos zelando pelo direito de todos que querem servir à nossa cidade”, escreveu Normando em suas redes sociais.

Os 40 nomeados são arquitetos, assistentes sociais, contadores e engenheiros civis. Outros quatro candidatos, todos assistentes sociais, já haviam sido convocados e nomeados em virtude de decisão judicial.

A assistente social, Jade Emi da Silva, de 32 anos, ficou surpresa com a nomeação e agora está na expectativa de assumir o cargo e trabalhar em benefício da população. “Eu espero poder contribuir para o crescimento de Belém, dar um retorno para a população que paga seus impostos e espera que a cidade seja uma cidade que acolha, uma cidade justa, uma cidade acessível. É isso que eu desejo na minha nova caminhada como assistente social da prefeitura”, disse Jade Silva.

Na mesma edição do Diário Oficial de 02 de julho, a Secretaria Municipal de Governo (Segov), que sucedeu à Semad com a reforma administrativa deste ano, publica edital de convocação dos candidatos nomeados, assim como uma lista com todos os documentos e exames médicos necessários, e o cronograma de habilitação a ser cumprido.

Habilitação dos convocados

De acordo com o edital, os candidatos devem comparecer à Secretaria Municipal de Governo (Segov), na avenida Almirante Barroso esquina com a travessa Estrela, nº 1312, no bairro Marco, até o dia 19 de julho, das 8h às 12h, conforme o cronograma estabelecido no Anexo IV do edital, munidos de todos os documentos e exames exigidos.

Carla Furtado, do RH da Segov, informou que o candidato deve organizar a documentação exigida, fazer os exames e se apresentar ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos na Segov, com os documentos.

Caso a documentação esteja correta, o candidato será encaminhado para a perícia pré-admissional no IASB (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município). “Estando apto para exercer o cargo, retorna para a Segov com o laudo e poderá participar da posse, prevista para o dia 24 de julho”, explicou Carla Furtado.