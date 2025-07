Homem que furtou bola autografada por Neymar é condenado a 17 anos de prisão pelo STF

A 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o empresário Nelson Ribeiro Fonseca Júnior a 17 anos de prisão por furtar bola autografada pelo jogador Neymar durante a invasão ao Congresso Nacional, em 8 de janeiro de 2023. A decisão foi tomada na última segunda-feira, 30, com a maioria dos ministros seguindo o voto do relator, Alexandre de Moraes.

Além do furto, Nelson foi considerado culpado por outros cinco crimes, sendo eles; golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. Ele também deverá pagar um valor de R$ 30 milhões por danos morais coletivos.

VEJA MAIS

Nelson compareceu à polícia 30 dias depois do furto para devolver a bola autografada. Segundo a defesa dele, o empresário teria encontrado o item esportivo no chão, dentro do Congresso, e o recolhido para protegê-lo e devolvê-lo em outro momento.

Dos ministros presentes no julgamento, apenas Cristiano Zanin e Luiz divergiram do voto do relator. Zanin votou por 15 anos de prisão e Fux defendeu 11 anos e 6 meses de reclusão.