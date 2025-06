Justiça Eleitoral cassa o mandato de prefeita e vice-prefeito de Oeiras do Pará

A Justiça Eleitoral da 45ª Zona determinou no último dia 18 de junho, a cassação do mandato da prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Ribeiro (PP) e seu vice, Ivail Araújo da Silva. Por meio da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), ambos são acusados de cometerem abuso de poder político e econômico durante o pleito de 2024. Conduta que configura graves irregularidades no processo eleitoral.

LEIA MAIS

A sentença proferida pelo juiz Marcello de Almeida Lopes inclui, ainda, o julgamento da coligação Nasce uma Nova Esperança (PDT/PSB/PSD), que integrou a campanha que garantiu a candidatura de Ribeiro.