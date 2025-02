Homem é flagrado fazendo sexo na Sapucaí e ganha nota zero no quesito 'evolução'

Um homem foi flagrado no último domingo mantendo relações sexuais em um camarote da Marquês de Sapucaí, durante os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. As cenas rapidamente viralizaram nas redes sociais e rendeu ao homem envolvido no ato, uma avaliação nada favorável. Segundo os internautas, ele tirou nota zero no quesito “evolução”.

No X (antigo Twitter), o vídeo divulgado pela coluna Fábia Oliveira, virou piada. “O cara teve coragem de transar no camarote da Sapucaí, com milhares de pessoas assistindo, ainda broxou e tentou empurrar mole. A galera que estava de frente começou a gritar ‘broxa, broxa, broxa’ e ele desistiu kkkkkkkkkkkkkk”, brincou um usuário. Outro foi além: “Irmão, o cara se propor a meter no camarote da Sapucaí, com uma multidão assistindo ao vivo e gravando, tentar empurrar mole, broxar e ainda ser ovacionado com gritos de ‘broxa, broxa, broxa’ é brutal demais. O ser humano é esquisitíssimo.”

As zoações continuaram: Essa foi a maior broxada que já vi... Na frente dos foliões, em plena Sapucaí kkkkkkkkkkkk. Queria achar o vídeo do momento exato, mas meu celular tá cheio de mídia kkkkkk”, comentou um internauta. Outro fez uma analogia com duplo sentido: “Ela queria ver a Mangueira entrando na Sapucaí, mas deu ruim pro guerreiro.” Já um terceiro descreveu a cena com mais detalhes: “Mano, teve um camarote na Sapucaí onde um casal estava transando e dava pra ver da arquibancada. Até aí, tudo bem. O problema é que o cara não conseguiu nem meter na mona porque broxou. Tentou, tentou, tentou e só desistiu quando a arquibancada começou a fazer coro chamando ele de ‘broxa’.”