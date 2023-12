Casal é flagrado fazendo sexo em ponto de ônibus perto de quartel

Um casal foi flagrado por populares fazendo sexo explícito em um ponto de ônibus na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no último domingo (10). O homem e a mulher não se intimidaram nem mesmo com um quartel militar próximo do local. As informações são do portal Top Mídia News.

Segundo a denunciante, o casal estava em uma caminhonete. Eles pararam na alça lateral da via para, então, começarem o ato sexual na parada de transporte público. No local, que deveria ser para passageiros se sentarem, a mulher aparece escorada e o homem em pé de calça abaixada.

Ainda conforme a denunciante, vários veículos passavam na via no momento em que o casal praticava o ato sexual. Alguns até pararam para ver a cena. Perto dali, do outro lado da rua, há o quartel da Sede da Polícia Militar Rodoviária, mas isso não amedrontou o homem e a mulher.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com,Rayanne Bulhões)