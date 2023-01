Casal é flagrado fazendo sexo em roda-gigante no Rio de Janeiro

Um casal foi flagrado fazendo sexo em uma roda-giganteca, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O vídeo, que circula na internet, mostrou que o ato sexual ocorreu em uma das gôndolas do brinquedo, instalado em um espaço onde ocorreu um evento de carnaval fora de época, na última sexta-feira à noite (20).

Nas imagens, é possível perceber que a roda-gigante estava parada no momento em que o casal foi filmado. Eles não pareciam se importar com o público presente no evento, e deram continuidade no ato libidinoso.

A repercussão do conteúdo dividiu a opinião dos internautas nas redes sociais. Uma parte disse ter ficado com “inveja” do casal, e que também queria ter feito, mas faltou “a pessoa”.

Já outros criticaram a ação, inclusive, chamando a atitude de “sem noção” e pedindo “respeito com as crianças” que estavam no evento. “(...) E mesmo que não tivesse, esse tipo de coisa é para ser feita dentro de casa, não no meio de todo mundo”, afirmou uma internauta.