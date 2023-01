Casal é flagrado fazendo sexo em plena luz do dia em banco de orla

Um casal foi flagrado fazendo sexo durante a manhã de segunda-feira (28) em um banco da orla de Santos, no litoral de São Paulo. O momento íntimo foi filmado por pessoas que passavam pelo local e mostra o homem e a mulher tocando em suas partes íntimas e até mesmo fazendo sexo oral, sem se incomodar com os curiosos que passavam. As informações são do G1.

Em um vídeo registrado que viralizou nas redes sociais, o casal aparece praticamente deitado no banco da orla e repara que está sendo gravado, mas não se intimida e continua a ação. Algumas pessoas chegam a alertar a dupla, mas acabam sendo ignoradas. De acordo com o Artigo 233 do Código Penal Brasileiro, o caso se enquadra como ato obsceno, sujeito a pena de detenção de três meses a um ano ou multa.

Em nota, a Prefeitura de Santos informou que na Guarda Civil Municipal não houve qualquer registro do ocorrido e afirmou que, para ocorrências dessa natureza, a população deve acionar a Polícia Militar.