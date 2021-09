Sexo ajuda a desentupir o nariz, diz estudo

Pesquisadores da Universidade Hospital Heidelberg, na Alemanha, e do York District Hospital, na Inglaterra, realizaram um estudo inusitado. A pesquisa afirma que ter uma relação sexual satisfatória, com orgasmo, melhora a congestão nasal e tem efeito semelhante aos sprays nasais com essa mesma função. Após ser publicado em um periódico, o estudo recebeu o Prêmio IgNobel, uma paródia feita com o Prêmio Nobel que reconhece, com bom humor, estudos científicos inusitados e é entregue todos os anos em cerimônia na Universidade de Harvard. As informações são do UOL.

Mesmo após ter vencido a premiação e de ter uma amostragem pequena, ele foi considerado bem elaborado. Os pesquisadores acompanharam 18 casais heterossexuais em cinco momentos: antes do sexo; logo após o orgasmo; e após 30 minutos, uma hora e três horas da relação ter acontecido. Os dados só eram computados se ambos chegassem ao orgasmo. Essas medidas também foram registradas no dia seguinte após o uso de um spray nasal descongestionante. Os médicos utilizaram aparelhos específicos para medir a passagem de ar no nariz dos indivíduos.

O resultado mostrou que a inspiração pelo nariz melhorou de forma significativa, semelhante ao efeito produzido pela aplicação do spray. No entanto, o efeito durou apenas 60 minutos. Somente os indivíduos com congestão nasal se beneficiaram após o sexo.

Embora seja um estudo pequeno e com limitações, pois alguns participantes não conseguiram "focar" nas medições após o sexo, o estudo é considerado único. Os pesquisadores afirmaram que pretendem estudar se os mesmos resultados podem ser alcançados com a masturbação, o que poderia representar uma alternativa "natural" aos sprays para quem sofre com a congestão nasal.