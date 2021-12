VÍDEO: Casal é flagrado fazendo sexo embaixo de ponte próximo a escola

Em plena luz do dia e com adolescentes passando por perto, um casal foi flagrado fazendo sexo embaixo de uma ponte, em Manaus. A construção fica próxima a uma escola. As informações são do Portal do Holanda.

Um vídeo registrou o ato sexual na sexta-feira (3), mas só foi divulgado neste sábado (4). Pelas imagens, é possível ver alguns alunos passando pelo local e observando a cena.

No entanto, segundo a pessoa que filmou o ato, o casal não se incomoda e continua a relação sexual.