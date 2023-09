Casal faz sexo oral em fila de açougue diante de clientes; vídeo

Imagens da câmera de monitoramento de um supermercado em Jaguariaíva, no Paraná, flagraram um casal não identificado praticando sexo sem o menor pudor na fila de um açougue. A cena captada pelo sistema de monitoramento e testemunhada por clientes do estabelecimento mostram a mulher fazendo sexo oral no parceiro diante do olhar incrédulo dos presentes. Veja:

VEJA MAIS

O vídeo não mostra o dia em que foi feita a gravação, mas é possível ver o homem e a mulher conversando próximo ao balcão do setor de carnes. Em seguida, ele coloca o pênis para fora da calça e a mulher se abaixa e, sem qualquer constrangimento, pratica o ato, mesmo com pessoas por perto.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) disse que, até a tarde dessa terça-feira (26), nenhum boletim de ocorrência sobre o suposto fato foi registrado. "Estamos sabendo sobre o vídeo que circula na cidade, mas até o momento nada foi registrado", informou a PCPR. As informações são do portal O Tempo.

Crime

O artigo nº233 do Código Penal prevê punição para a prática de ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. A pena prevê detenção de três meses a um ano ou multa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)