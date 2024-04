Músico reconhece pedaleira roubada durante culto em igreja

Uma cena inusitada chamou a atenção dos membros de uma congregação evangélica em Goiânia e acabou viralizando nas redes sociais nesta sexta-feira (26/4). O músico Kadmiel Cardoso viu sua pedaleira ser roubada enquanto participava de um culto na igreja Impactados. Em um esforço para recuperar o equipamento, ele organizou uma operação de busca com o auxílio de amigos e seguidores. Mas, acabou por encontrá-lo da forma mais surpreendente durante uma pregação cheia, ministrada pelo pastor Júnior Trovão, na igreja Casa, também em Goiânia.

Ocorre que o "ladrão", também músico, havia sido guitarrista da banda da Impactados antes de ingressar na Casa. Quando o verdadeiro dono da pedaleira iniciou a campanha nas redes sociais para encontrar o equipamento, o acusado chegou a compartilhar em suas redes sociais, na tentativa de ajudar a encontrar a pedaleira. Mas cometeu um vacilo quando publicou um story tocando com o equipamento. Kadmiel identificou e na hora do culto, foi até a igreja e pegou seu equipamento de volta.

Um vídeo que mostra o momento da recuperação foi amplamente divulgado. Nele, o guitarrista ladrão é visto no altar, desconectando a pedaleira Mooer 200, avaliada em mais de R$ 3 mil, e entregando-a a Kadmiel, que pega o equipamento e se retira.

Após o ocorrido, Kadmiel expressou sua gratidão nas redes sociais: "Pessoal, muito obrigado a todos que me ajudaram divulgando... Enviando mensagens nos grupos, vendo anúncios e tudo mais... Já tínhamos algumas pistas, então me enviaram imagens no dia e corremos atrás", comentou no Instagram, já em casa.

A identificação e o desfecho desse caso de "furto entre irmãos" foram noticiados inicialmente pelo perfil Fuxico Gospel, e mais tarde detalhados pelo site Metrópoles. Kadmiel, seguindo os ensinamentos de Jesus, declarou ter perdoado o autor do furto: "Tudo foi esclarecido, ele confessou o furto e para mim está tudo resolvido. Já recuperei a pedaleira e quero apenas agradecer a todos que me ajudaram de verdade", concluiu.