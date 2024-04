Vídeo: Policial dá tapa no rosto de mulher suspeita de agredir a própria filha

Uma policial militar foi flagrada dando um "tapa" no rosto de uma mulher suspeita de agredir a própria filha, de 11 anos. O caso aconteceu na última sexta-feira (26), em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.

Nas imagens, é possível ver a mulher chegando com a menina machucada ao Hospital João Murilo de Oliveira. Uma pessoa relata à policial o estado em que a menina se encontrava. Após isso, a agente manda a mulher soltar o braço da criança. "Foi tu que fizeste isso?", pergunta a policial, em seguida, ela dá um tapa no rosto da mulher.

"Foi tu que fizeste isso com ela? Foi? Pronto. Você não gosta de bater né? Você não gosta?", diz a PM. Em seguida, a agente coloca as algemas na suspeita, que foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar no hospital, eles perceberam que a mãe não deixava a criança sair do veículo. Neste instante, a acusada foi rendida e conduzida para a delegacia do município. O estado de saúde da criança não foi divulgado.