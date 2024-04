VÍDEO: Policial é filmado agredindo mulher em estação de metrô de São Paulo

Um policial militar foi flagrado dando um tapa no rosto de uma mulher que estava no chão da Estação da Luz, no centro de São Paulo, no último sábado (06). Nos vídeos gravados por testemunhas e circulam nas redes sociais, é possível ver que a mulher, de shorts, camiseta e tênis, com uma bandeira LGBTQIA +, estava caída próximo de uma escada na plataforma de embarque.

O policial fardado manda a mulher abaixar a mão. Em seguida, ela leva um tapa no rosto e o PM continua a gritar, determinando que ela saia da plataforma da linha 1-azul do Metrô. Confira!

O PM continua gritando com a jovem e apontando o dedo para ela. Depois de alguns segundos, ele abandona o local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o agente foi identificado e afastado do cargo durante as investigações.

"A conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas. A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias dos fatos", diz a nota.

VEJA MAIS

Em entrevista ao G1, a vítima confirmou a agressão e relatou ter recebido apoio de seguranças da estação após o episódio. Nesta segunda-feira (8), ela irá realizar o exame de corpo de delito e registrar um boletim de ocorrência.

O coordenador da Diversidade, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Rafael Calumby, também se manifestou nas redes sociais e disse que vai abrir um processo para apurar a possível prática de discriminação por orientação sexual no episódio. Em nota ao G1, o presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana (Condepe), Dimitri Sales, afirmou ter enviado as imagens para a Ouvidoria das Polícias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)