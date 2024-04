Duplo homicídio: Moju, no nordeste do Pará, tem madrugada violenta, com dois homens mortos

A madrugada deste domingo (7) foi marcada pela violência na zona rural do município de Moju, no nordeste do Pará, quando dois homens que discutiram acabaram sendo mortos. Conhecido como D8, Edeilton Silva Soares, 39 anos, matou João dos Reis Pantoja, 53 anos, ao se desentenderem na conversa. Eles estavam bebendo em uma festa. Mas, D8 acabou sendo espancado até a morte por populares revoltados com o crime. O caso foi registrado na Delegacia de Tailândia, mas será investigado pela Polícia Civil de Moju. A Polícia Civil informou que "apura as circunstâncias de duas mortes por meio da Delegacia do Moju". "Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para atualizar as investigações", acrescentou a PC. Ainda não sabe o motivo da morte de João dos Reis, pai de 9 filhos e que atuava como agricultor familiar em área perto de onde se deu o crime. As primeiras informações são de que João e D8 não se conheciam.

De acordo com as primeiras informações sobre o duplo homicídio, D8 e João dos Reis bebiam em uma festa, antes de começar a confusão. D8 acabou assassinando João, mas a arma utilizada pelo autor do crime não foi encontrada pela Polícia. Edeilton Soares era investigado por um homicídio em 2018 e posse irregular de arma de fogo, como informou a Polícia.

Porém, pouco tempo depois do crime, D8 foi perseguido por populares inconformados com o assassinato de João dos Reis. Segundo as primeiras informações sobre o caso, D8 era acusado de ter praticado vários crimes de pistolagem na região. Ele chegou a ser preso por algumas vezes, e estava, agora, sob vigilância eletrônica, por isso, em liberdade.

Ainda não sabe o motivo da morte de João dos Reis, pai de 9 filhos e que atuava como agricultor familiar em área perto de onde se deu o crime. As primeiras informações são de que João e D8 não se conheciam.

Briga generalizada

A Polícia apurou que, na madrugada deste domingo (7), em uma festa em um campo de futebol em uma chamada de Poeirão, na zona rural de Moju, ocorreu uma briga generalizada. E nessa confusão, um homem baleou João dos Reis Pantoja, 53 anos de idade. João foi socorrido por dois familiares e conduzido às pressas ao Hospital Geral de Tailândia. Mas, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. João dos Reis havia sido baleado com quatro disparos.

Sobre a morte de D8, a Polícia levantou informações de que ele teria feito alguns disparos contra João dos Reis Pantoja. Durante a confusão, pessoas não identificadas vieram a matar D8 com pauladas, deixando o corpo dele no local.

O corpo de João dos Reis e de D8 foram levados ao Hospital Geral da Tailândia e depois serão encaminhados ao IML de Tucuruí.