MPPA apura caso de envenenamento em massa de cães em Igarapé-Miri

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Igarapé-Miri, apura o caso de envenenamento em massa de cães na vila Maiauatá, localizada na zona rural do município. Pelo menos 16 cachorros foram encontrados mortos na localidade. O promotor de Justiça Harrison Henrique da Cunha Bezerra esteve pessoalmente no local, onde os cães foram encontrados já sem vida, em busca de informações que possam ajudar nas investigações, incluindo possíveis imagens de câmeras de segurança.

Segundo o MPPA, os promotores Harrison Bezerra e Felipe Freitas Vasconcelos instauraram uma Notícia de Fato, instrumento inicial que dá início à apuração formal dos acontecimentos, diante da gravidade do ocorrido. O objetivo é esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os envolvidos e promover a responsabilização penal e ambiental dos autores, conforme prevê a legislação vigente.

Como parte das diligências iniciais, uma equipe do MP deve retornar em breve à vila Maiauatá para uma averiguação in loco. A visita técnica buscará coletar informações diretamente com os moradores da vila, lideranças comunitárias, autoridades locais e testemunhas, além de examinar eventuais vestígios e provas materiais que possam subsidiar a investigação.

VEJA MAIS

O MPPA disse que repudia veementemente qualquer forma de violência contra animais e lembra que o envenenamento de cães constitui crime previsto no artigo 32, §1-A e §2, da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), podendo resultar em sanções severas aos autores.

A Promotoria reforçou que, além de punir os culpados, o trabalho institucional visa prevenir novos casos e garantir o respeito à vida animal, conforme garantido pela Constituição Federal e pela legislação de proteção animal em vigor.

O Ministério Público ressaltou que seguirá acompanhando o caso com rigor e transparência, e manterá a população atualizada sobre o andamento das investigações e as medidas adotadas.