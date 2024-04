VÍDEO: Torcedor do Remo morre baleado no estacionamento do Mangueirão após o clássico Re-Pa

O clássico entre Remo x Paysandu, pela primeira partida da final do Parazão, neste domingo, ficou marcado por uma morte de um torcedor do Remo, no estacionamento do Lado A, do Mangueirão. A morte foi confirmada pela equipe da Rádio Liberal +, junto à Polícia Militar.

O torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, foi morto no estacionamento do Mangueirão, na saída do clássico Re-Pa. De acordo com o Coronel Marcelo, da Polícia Militar do Estado, uma briga entre torcedores do próprio Remo, acabou com a morte do torcedor.

“O óbito está confirmado, as imagens estão sendo revisadas mas aparentemente uma briga entre torcedores do próprio Remo. Não teve confronto entre torcidas do Remo e do Paysandu. Foram torcedores do próprio Clube do Remo que se defrontaram e tivemos esse óbito. Não posso garantir que foi um confronto entre torcidas organizadas. Com as imagens revisadas, aí sim teremos algo mais preciso. A Polícia Civil está no local, foi feito o isolamento do local onde um estojo foi encontrado e a partir daí a Polícia Civil vai trabalhar com as imagens e com as informações colhidas aqui para que a investigação caminhe”, disse.