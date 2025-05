Sem espaço no Remo, zagueiro é emprestado e vai jogar a Série D na Tuna

A Tuna Luso Brasileira anunciou na tarde desta quinta-feira (30), a contratação do zagueiro Jonílson, de 23 anos, que pertence ao Remo. O atleta é cria das categorias de base azulina e não atuou em nenhuma partida nesta temporada com a camisa do Leão.

Jonílson é natural de Castanhal (PA) e iniciou como atleta na base do Leão azul. Destaque na equipe Sub-20, Jonílson recebeu chance na equipe principal com o técnico Marcelo Cabo, que subiu alguns atletas que fizeram uma boa campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogador foi emprestado no final da temporada de 2023 para o Santa Rosa, para a disputa da Segundinha. Pela equipe de Icoaraci conquistou o acesso à elite do futebol paraense e retornou ao Remo. No ano passado o defensor esteve em campo em nove partidas pelo Leão Azul e mais uma vez foi emprestado, dessa vez ao Carajás.

Jonilson treinando pelo Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Jonilton retornou ao Remo no final da temporada passada, treinou com o grupo, mas não foi aproveitado, tanto pelo técnico Rodrigo Santana, quanto pelo treinador Daniel Paulista. Ele chega para disputar a Série D pela Tuna, que lidera o grupo A1 com 6 pontos em dois jogos.

Na águia do Souza o jogador vai reencontrar um velho conhecido do torcedor azulino, o goleiro Vinícius, que também foi contratado pela Águia Guerreira, visando a disputa da Série D. Os dois trabalharam juntos no Leão nas temporadas de 2023 e início de 2024.