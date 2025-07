Em jogo pela Série B, Remo e Chapecoense se enfrentam pela primeira vez

O Remo visita a Chapecoense-SC no próximo domingo (13), após o empate amargo com o Cuiabá-MT, no Mangueirão. A equipe azulina vive uma semana de preparação para aquele que será o primeiro confronto oficial da história contra a Chape, em duelo válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Remo e Verdão do Oeste nunca se enfrentaram em partidas oficiais. O time paraense possui uma história centenária, com 120 anos de fundação. Já a Chapecoense foi criada em 1973 e completou 52 anos em 2025.

O clube catarinense teve uma rápida ascensão no cenário nacional. Disputou a elite do futebol brasileiro entre 2014 e 2019, além de ter sido campeão da Copa Sul-Americana em 2016. Nesse mesmo período, o Remo viveu momentos de altos e baixos, tendo uma passagem pela Série B em 2021, ano em que também foi rebaixado. Esses caminhos distintos impediram um encontro anterior entre as duas equipes.

Assim, o próximo domingo marcará o primeiro confronto entre os clubes, que atualmente brigam na parte de cima da tabela. Além do fator inédito, a partida é importante para as pretensões das equipes na competição.

O Remo é o atual quinto colocado, com 24 pontos. A Chapecoense está logo atrás, na sétima posição, com 22 pontos. O Leão Azul busca a vitória para retornar ao G-4, posição que perdeu após duas derrotas seguidas, entre a 12ª e a 13ª rodadas.

Para isso, o time comandado por António Oliveira terá que superar o desafio de jogar fora de casa. Até aqui, o Remo venceu apenas um jogo longe de seus domínios, que foi contra o Athletic-MG, na 13ª rodada.

Já a Chapecoense mira a aproximação do G-4 e quer se consolidar de vez na briga pelo retorno à Série A. Nesse contexto, o confronto tem clima de “jogo de seis pontos” e promete ser bastante disputada.

A partida entre Remo e Chapecoense será realizada às 18h30, na Arena Condá, no próximo domingo (13). A cobertura em tempo real (Lance a Lance) estará disponível em OLiberal.com.