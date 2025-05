Presidente do Remo cita baixa procura por ingressos para jogo contra o Amazonas

O Remo está invicto no Campeonato Brasileiro da Série B e venceu as duas partidas que disputou em Belém. A boa fase do time em campo, reflete nas arquibancadas, porém, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, informou que as vendas de ingressos para a partida contra o Amazonas-AM, não estão do jeito que a diretoria esperava e afirmou que o clube terá um patrocínio máster.

Em entrevista ao jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal +, Tonhão informou que as vendas dos ingressos para a partida contra o Amazonas, no próximo sábado (3), às 16h, no Mangueirão, pela 6ª rodada do Brasileiro, não estão tão boas, mesmo com o clube vivendo uma fase interessante dentro das quatro linhas.

“Nossa torcida precisa comprar ingresso para esse jogo de sábado. As vendas não estão dentro da nossa expectativa, mas hoje ainda é terça e temos quarta, quinta e sexta e o próprio sábado. Esperamos o comparecimento em massa da nossa torcida, para fazermos uma grande festa e conseguir mais uma vitória”, disse, Tonhão.

Os ingressos para a partida entre Remo x Amazonas estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, nos preços de R$50 o bilhete de arquibancada e R$80 o setor de cadeiras. O torcedor também pode comprar seu ingresso de forma online, no site da IngressoSA, no preço de R$50 a arquibancada + R$7,50 de taxa ou R$80 a cadeira + R$12 de taxa de serviço.

O mandatário azulino busca no mercado ações para que fortaleçam a marca do Remo. O clube está atrás de um patrocínio máster para a camisa do clube. A informação foi levantada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal + e confirmada pelo presidente do clube azulino.

“Está vindo aí [um novo patrocinador]. Estamos negociando, na semana que vem tem novidade e vem uma grana boa. É bet, é bet”, disse, Tonhão.

Remo x Amazonas fazem o primeiro confronto entre equipes do Norte no Brasileirão Série B 2025. A partida será às 16h, no Mangueirão, em Belém e válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal Oliberal.com e também pela Rádio Liberal +.